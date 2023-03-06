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42 минуты назад

Бразильский новичок «Зенита» объяснил решение продолжить карьеру в России

Lenta.ru

Бразильский новичок «Зенита» Роберт Ренан рассказал, почему решил продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Бразильский новичок «Зенита» объяснил решение продолжить карьеру в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что это прекрасная возможность стартовать и попробовать свои силы в европейском футболе. "Зенит" — очень большой клуб и здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию», — объяснил Ренан.

Он добавил, что знал об отстранении российских команд от еврокубков.

3 марта исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамон Менезес огласил список из 23 игроков, вызванных на товарищеский матч против Марокко. В состав команды впервые попал Ренан.

Бразилец перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно, до этого он выступал за «Коринтианс». Защитник дебютировал в составе сине-бело-голубых 4 марта в матче РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:0).

Футбол,Роберт Ренан,Зенит,
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