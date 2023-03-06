Ветеран «Спартака» поддержал инициативу по отмене Fan ID

Играя на стадионах в Советском Союзе, я привык, что трибуны были битком забиты болельщиками. А теперь на играх никого нет - пусто. Сейчас уже нет коронавируса, но картина на матчах такая же, как и в период ковидных ограничений. В таких условиях даже футболистам играть неинтересно. А болельщикам искусственно устраивают проблемы.



Думаю, что законодатели должны вынести на обсуждение вопрос по отмене Fan ID и пересмотреть свою позицию. Они должны пойти навстречу футбольным клубам, которые зарабатывают деньги за счет посещения матчей болельщиками... У нас, например, много людей приезжают на матчи "Спартака" из регионов большими компаниями. Они хотят попасть на игру, но не могут этого сделать из-за отсутствия Fan ID.

Анзор Кавазашвили Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР