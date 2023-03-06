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30 минут назад

Ветеран «Спартака» поддержал инициативу по отмене Fan ID

Семён Капранов
Анзор Кавазашвили эксперт

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с Рамблером поддержал инициативу об отмене Fan ID в России, которую ранее выдвинул депутат Виталий Милонов на фоне падения зрительского интереса к матчам Российской Премьер-Лиги.

Кавазашвили отметил, что ему стало грустно, когда он увидел почти пустые трибуны на недавней игре "Спартака" против "Урала" на стадионе в Москве.

Играя на стадионах в Советском Союзе, я привык, что трибуны были битком забиты болельщиками. А теперь на играх никого нет - пусто. Сейчас уже нет коронавируса, но картина на матчах такая же, как и в период ковидных ограничений. В таких условиях даже футболистам играть неинтересно. А болельщикам искусственно устраивают проблемы.

Думаю, что законодатели должны вынести на обсуждение вопрос по отмене Fan ID и пересмотреть свою позицию. Они должны пойти навстречу футбольным клубам, которые зарабатывают деньги за счет посещения матчей болельщиками... У нас, например, много людей приезжают на матчи "Спартака" из регионов большими компаниями. Они хотят попасть на игру, но не могут этого сделать из-за отсутствия Fan ID.
Анзор Кавазашвили
Анзор Кавазашвили Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР

Вместе с тем спартаковский ветеран отметил, что ввиду своей деятельности оформил карту болельщика в первые дни работы системы.

"Я - официальное лицо, поэтому оформил Fan ID сразу, как только он появился. Я должен иметь данный документ. Но если Fan ID отменят, то мы на этом закончим - и все", — заявил он.

По итогам первых матчей 18-го тура чемпионата России стало известно о низких цифрах посещаемости стадионов. На "Открытие Арене" во время матча "Спартака" и "Урала" (2:2) присутствовал 4281 зритель, что является одним из худших показателей красно-белых с 2004 года. Почти 19 лет назад игру народной команды с "Кубанью" пришло посмотреть около 3000 зрителей. Тогда встреча в "Лужниках" завершилась со счетом 1:1. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал сложившуюся ситуацию "безумием" и заявил о подготовке им инициативы по отмене Fan ID.

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