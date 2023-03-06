Сборная России по мини-футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу в понедельник победила команду Киргизии со счетом 6:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Бишкеке.

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В составе российской команды голы забили Павел Карпов (7-я минута), Александр Пирогов (16, 17), Валерий Демин (26), Андрей Батырев (32) и Азиз Муждаков (40). У команды Киргизии отличился Айдарбек Абдужалил (25).

Этот матч стал для сборной России первым под руководством главного тренера Бесо Зоидзе, который возглавил национальную команду 8 февраля. Ранее в понедельник юниорская команда России (игроки не старше 19 лет) оказалась сильнее юниорской сборной Киргизии (4:2).