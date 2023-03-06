Сборная России по мини-футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу в понедельник победила команду Киргизии со счетом 6:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Бишкеке.
В составе российской команды голы забили Павел Карпов (7-я минута), Александр Пирогов (16, 17), Валерий Демин (26), Андрей Батырев (32) и Азиз Муждаков (40). У команды Киргизии отличился Айдарбек Абдужалил (25).
Этот матч стал для сборной России первым под руководством главного тренера Бесо Зоидзе, который возглавил национальную команду 8 февраля. Ранее в понедельник юниорская команда России (игроки не старше 19 лет) оказалась сильнее юниорской сборной Киргизии (4:2).
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 7 и 8 ноября 2022 года мини-футбольная сборная страны сыграла два товарищеских матча против команды Таджикистана. Обе встречи прошли в Душанбе, первая завершилась победой хозяев (10:7), во второй сильнее оказалась российская сборная (6:2).