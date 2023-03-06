Воспитанник «Спартака» рассказал о зарплатах в академии красно-белых

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко , который является воспитанником «Спартака» , рассказал о зарплатах в академии московского клуба. Напомним, Пуцко находился в структуре красно-белых до 2017 года.

«Киреев говорил, что в «Спартаке» платили по 500 рублей с 14 лет? Мне не было обидно. Сначала 500 или тысяча, потом полторы. Первые деньги спускали на шоколадки

Помню, как ездил за телефоном на «Горбушку»: нокию взял. И за бутсами туда же гонял. Тогда еще у метро были барыги, у них дешевле было, чем в магазине», — приводит слова Александра Пуцко Sport24.