«Торпедо» просит перенести матч с «Уралом» на другой стадион

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» официально обратился в Российскую премьер-лигу с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча 19 тура РПЛ 11 марта 2023 года между командами «Торпедо Москва» и «Урал» (Екатеринбург) с Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» на резервный стадион — «Арену Химки» — в связи с недостаточной готовностью газона на БСА «Лужники», — сказано в заявлении РПЛ.