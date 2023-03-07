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48 минут назад

«Торпедо» обратилось в РПЛ с целью перенести домашний матч с «Уралом» на «Арену Химки»

Чемпионат.comиещё 9

«Торпедо» хочет провести домашний матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» на «Арене Химки», а не в «Лужниках». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

«Торпедо» просит перенести матч с «Уралом» на другой стадион
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» официально обратился в Российскую премьер-лигу с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча 19 тура РПЛ 11 марта 2023 года между командами «Торпедо Москва» и «Урал» (Екатеринбург) с Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» на резервный стадион — «Арену Химки» — в связи с недостаточной готовностью газона на БСА «Лужники», — сказано в заявлении РПЛ.

В «Торпедо» выразили уверенность, что следующая домашняя игра команды пройдёт в «Лужниках». Эта будет матч с «Факелом» 9 апреля.

Футбол,РПЛ,Торпедо,ФК "Урал",
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