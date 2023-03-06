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1 час назад

Головин и Алексей Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи

ТАССиещё 3

Полузащитник "Монако" Александр Головин и футболист итальянского "Торино" Алексей Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российской национальной команды.

Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной РФ на мартовские матчи
Фото: ТАССТАСС

Сбор пройдет с 19 по 28 марта, о товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0). Миранчук и Головин в национальную команду на эти встречи не вызывались.

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