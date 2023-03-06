Карпин объяснил включение Миранчука и Головина в состав сборной РФ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал уровень возможного соперника, команды Ирана, одной из причин включения в расширенный состав Алексея Миранчука и Александра Головина. Комментарий Карпина в понедельник приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет с 19 по 28 марта. Миранчук играет за итальянский "Торино", Головин представляет "Монако".
"Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами - это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу [сборной Ирана], плюс по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется", - заявил Карпин.
Окончательный состав сборной планируется объявить 16 марта. В последний раз Головин и Миранчук попали в заявку на матч сборной России в ноябре 2021 года в гостевой игре против команды Хорватии (0:1) в отборочном турнире чемпионата мира. Тогда Миранчук не появился на поле, а Головин вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме.
В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра планируется на 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Сочи.