Карпин объяснил включение Миранчука и Головина в состав сборной РФ

"Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами - это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу [сборной Ирана], плюс по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется", - заявил Карпин.