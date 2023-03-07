Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную

Российский специалист Леонид Слуцкий высказался по итогам оглашения расширенного списка сборной России на мартовский сбор. В нём не оказалось форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, забившего три мяча в ворота «Ростова» в последнем матче.

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«Сейчас сложная ситуация со сборной, с каждым матчем и рейтингами. Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты. Если тренер озвучил, что на матчи, которые играют сейчас, он будет привлекать игроков, у которых нет большого количества матчей за сборную, на которых он хочет посмотреть, то э

Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени. Мы не знаем, когда нас вернут. Конечно, у Дзюбы есть мотивация играть за сборную, он хочет забить мяч, который выведет его на чистое первое место в гонке бомбардиров.

Не может рассматриваться для сборной России матч с Узбекистаном и так далее. Планки и оценки все сохранились. Когда мы считали Таджикистан, Узбекистан, Ирак и Иран серьёзным соперником? Всегда просили подавать Францию, Бельгию. Думаю, у болельщиков осталось похожее настроение. Если сборная проигрывает — это всегда плохо, любому сопернику, но если обыграет Таджикистан или Узбекистан, то это не будет фурором.