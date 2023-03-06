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1 час назад

«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» и укрепила лидерство в Первой лиге

Матч ТВ

«Балтика» на своем поле победила «СКА Хабаровск» в матче 21 го тура МЕЛБЕТ Первой Лиги.

«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» и укрепила лидерство в Первой лиге
Фото: ФК «Балтика»ФК «Балтика»

Встреча завершилась со счетом 2:0. На пятой минуте счет открыл Тамерлан Мусаев, а в добавленное время ко второму тайму точку поставил Сергей Пряхин.

После этого матча «Балтика» укрепилась на первом месте в таблице с 44 очками. «СКА Хабаровск» идет на шестой строчке с 33 очками.

В следующем туре «Балтика» сыграет в гостях с «Краснодаром 2», а дальневосточники примут дома «Динамо» из Махачкалы. Оба матча — 12 марта.

Футбол,Динамо,
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