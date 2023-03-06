«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» и укрепила лидерство в Первой лиге

«Балтика» на своем поле победила «СКА Хабаровск» в матче 21 го тура МЕЛБЕТ Первой Лиги.

Фото: ФК «Балтика» ФК «Балтика»

Встреча завершилась со счетом 2:0. На пятой минуте счет открыл Тамерлан Мусаев, а в добавленное время ко второму тайму точку поставил Сергей Пряхин.

После этого матча «Балтика» укрепилась на первом месте в таблице с 44 очками. «СКА Хабаровск» идет на шестой строчке с 33 очками.