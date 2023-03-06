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1 час назад

Болельщики в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» скандированием «Месси! Месси!»

Чемпионат.com

Болельщики в Мюнхене тепло встретили форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Как сообщает Le Parisien, в тот момент, когда автобус с игроками французского гранда подъехал к отелю Hilton Munich Park, фанаты скандировали имя аргентинца.

Болельщики в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» скандированием «Месси! Месси!»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» состоится в среду, 8 марта. В первой игре сильней оказались подопечные Юлиана Нагельсмана – единственный мяч в Париже забил воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман. Форвард французской команды Килиан Мбаппе дважды поразил ворота мюнхенцев, но оба раза бригада арбитров отменила взятие ворот из-за офсайда.

В предстоящем матче точно не сыграет Неймар, которому предстоит операция по восстановлению связок. Он выбыл до конца сезона.

Футбол,Кингсли Коман,Лионель Месси,
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