Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
41 минуту назад

Игравший в «Ахмате» российский футболист рассказал о специфике жизни в Чечне

Lenta.ru

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Александр Пуцко рассказал о специфике жизни в Чечне. Его слова приводит Sport24.

Игравший в «Ахмате» футболист рассказал о специфике жизни в Чечне
Фото: ТАССТАСС

Футболист заявил, что, живя в Чечне, необходимо уважать местную культуру. «Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку, нет алкоголя, ночных клубов и караоке», — подчеркнул он. Россиянин добавил, что при этом для футбольной жизни в Грозном есть все: поле, база, гостиница.

Пуцко выступал за «Ахмат» с 2020 по 2022 год. В составе команды он провел 23 матча и не отметился забитыми мячами.

28 февраля бывший футболист «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал о подарках, которые делал игрокам клуба глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, политик дарил своим воспитанникам Ризвану Уциеву и Магомеду Митришеву Mercedes.

Футбол,Магомед Митришев,Заурбек Плиев,Александр Пуцко,Ризван Уциев,Рамзан Кадыров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий