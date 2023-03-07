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19 минут назад

«Лацио» и АЗ назвали стартовые составы на матч плей-офф Лиги конференций

Матч ТВиещё 3

Стали известные стартовые составы «Лацио» и АЗ на первый матч 1/8 финала Лиги конференций.

«Лацио» и АЗ назвали стартовые составы на матч плей-офф Лиги конференций
Фото: © firo Sportphoto / Jvºrgen Fromme / Global Look Press© firo Sportphoto / Jvºrgen Fromme / Global Look Press

Стартовый состав «Лацио»: Максимиану, Марушич, Казале, Патрик, Лаццари, Луис Альберто, Катальди, Милинкович Савич, Дзакканьи, Андерсон, Педро.

Стартовый состав АЗ: Райан, Сугавара, Гус, Хацидиакос, Керкез, Класи, Мейнанс, Рейндерс, Павлидис, Карлссон, Одгор.

Прямую трансляцию встречи смотрите с 20:30 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайте matchtv.ru.

Позднее 7 марта ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Челси» и дортмундская «Боруссия». Прямую трансляцию смотрите с 22:45 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайте matchtv.ru.

Футбол,Луис Альберто,
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