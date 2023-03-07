«Лацио» и АЗ назвали стартовые составы на матч плей-офф Лиги конференций

Стали известные стартовые составы «Лацио» и АЗ на первый матч 1/8 финала Лиги конференций.

Фото: © firo Sportphoto / Jvºrgen Fromme / Global Look Press © firo Sportphoto / Jvºrgen Fromme / Global Look Press

Стартовый состав «Лацио»: Максимиану, Марушич, Казале, Патрик, Лаццари, Луис Альберто, Катальди, Милинкович Савич, Дзакканьи, Андерсон, Педро.

Стартовый состав АЗ: Райан, Сугавара, Гус, Хацидиакос, Керкез, Класи, Мейнанс, Рейндерс, Павлидис, Карлссон, Одгор.

Прямую трансляцию встречи смотрите с 20:30 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайте matchtv.ru.