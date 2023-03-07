Матч «Урал» - «Торпедо» перенесен на другой стадион

Матч 19 го тура МИР РПЛ «Торпедо» — «Урал» перенесен из «Лужников» на резервный стадион — «Арену Химки», сообщает пресс служба екатеринбургского клуба.
Ранее с просьбой о переносе места встречи на резервное поле выступили автозаводцы «в связи с неудовлетворительным качеством газона в Лужниках». Игра пройдет 11 марта.
— Изменено место игры с «Торпедо»! С автозаводцами играем не в «Лужниках», а в Химках, — говорится в сообщении.
«Торпедо» с семью очками занимает последнее, 16 е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» набрал 22 очка и идет 10 м.