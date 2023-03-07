Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
55 минут назад

«Урал» сообщил о переносе матча 19‑го тура МИР РПЛ против «Торпедо» на «Арену Химки»

Матч ТВиещё 1

Матч 19 го тура МИР РПЛ «Торпедо» — «Урал» перенесен из «Лужников» на резервный стадион — «Арену Химки», сообщает пресс служба екатеринбургского клуба.

Матч «Урал» - «Торпедо» перенесен на другой стадион
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее с просьбой о переносе места встречи на резервное поле выступили автозаводцы «в связи с неудовлетворительным качеством газона в Лужниках». Игра пройдет 11 марта.

— Изменено место игры с «Торпедо»! С автозаводцами играем не в «Лужниках», а в Химках, — говорится в сообщении.

«Торпедо» с семью очками занимает последнее, 16 е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» набрал 22 очка и идет 10 м.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий