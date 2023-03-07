Игрок молодежной сборной России сменил спортивное гражданство

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53 минуты назад

Выступавшего за молодежную сборную России Тикнизяна вызвали в национальную команду Армении

Газета.Ruиещё 9

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Турции. Встреча пройдет 25 марта.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — прокомментировал вызов футболист.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

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В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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