Экс-игрок сборной Франции порадовался травме Неймара

«Я рад за «ПСЖ», что Неймар получил травму. Я думаю, что это невероятная возможность для Кристофа Гальтье. В какой-то момент он должен был набраться смелости и убрать Неймара [из состава], это было единственным решением. [Без Неймара] команда гораздо лучше сбалансирована: пять игроков в обороне, три полузащитника и связка Мбаппе с Месси впереди.