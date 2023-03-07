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18 минут назад

Дюгарри о травме Неймара: «Я рад за «ПСЖ». Гальтье должен был убрать его из состава однажды, три игрока впереди не защищаются при потере»

Sports.ru

Кристоф Дюгарри считает, что травма Неймара пойдет «ПСЖ» на пользу.

Экс-игрок сборной Франции порадовался травме Неймара
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, в матче Лиги 1 с «Лиллем» Неймар получил травму голеностопа, из-за которой пропустит остаток сезона. В ближайшие дни форвард «ПСЖ» перенесет операцию.

«Я рад за «ПСЖ», что Неймар получил травму. Я думаю, что это невероятная возможность для Кристофа Гальтье. В какой-то момент он должен был набраться смелости и убрать Неймара [из состава], это было единственным решением. [Без Неймара] команда гораздо лучше сбалансирована: пять игроков в обороне, три полузащитника и связка Мбаппе с Месси впереди.

«ПСЖ» будет играть немного ниже и ловить соперника на контратаках. Эта команда не способна контролировать ситуацию, потому что, когда она теряет мяч, трое игроков впереди не защищаются и возникает опасность. Они дают [сопернику] слишком много шансов.

Проблема в том, что есть не так много игроков, способных заменить Неймара. Экитик на данный момент находится не на должном уровне. Другие атакующие игроки посредственны. Состав «ПСЖ» не очень хорош, он плохо сбалансирован», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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