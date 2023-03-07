Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Экс-игрок «ПСЖ»: рад травме Неймара. Это невероятный шанс для Галтье

Чемпионат.com

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен» Кристоф Дюгарри отреагировал на травму бразильской звезды парижан – Неймара, который перенесёт операцию по восстановлению связок и пропустит остаток сезона.

Экс-игрок «ПСЖ» порадовался травме Неймара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я рад, что Неймар выбыл из-за травмы. Думаю, это невероятный шанс для Кристофа Галтье. В какой-то момент ему пришлось бы набраться смелости и избавиться от бразильца, это решение – единственно верное. Команда гораздо более сбалансирована, когда играет с пятью защитниками, тремя хавбеками и Месси с Мбаппе в линии атаки. Такой состав будет играть чуть ниже и контратаковать. С Неймаром они не способны контролировать игру: когда мяч потерян, три форварда не защищаются, и «ПСЖ» попадает в трудную ситуацию, пропуская слишком много атак.

Я больше не могу его видеть. Я нахожу его невыносимым. Меня это утомляет», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Футбол,Кристоф Галтье,Кристоф Дюгарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий