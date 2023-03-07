Экс-игрок «ПСЖ» порадовался травме Неймара

«Я рад, что Неймар выбыл из-за травмы. Думаю, это невероятный шанс для Кристофа Галтье. В какой-то момент ему пришлось бы набраться смелости и избавиться от бразильца, это решение – единственно верное. Команда гораздо более сбалансирована, когда играет с пятью защитниками, тремя хавбеками и Месси с Мбаппе в линии атаки. Такой состав будет играть чуть ниже и контратаковать. С Неймаром они не способны контролировать игру: когда мяч потерян, три форварда не защищаются, и «ПСЖ» попадает в трудную ситуацию, пропуская слишком много атак.