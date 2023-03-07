Главный тренер «Торино» хочет, чтобы клуб выкупил Миранчука у «Аталанты»

При этом сам Юрич пока не продлевает контракт с клубом. Хорватский тренер уже неоднократно публично говорил о том, что команде требуется качественное усиление. Он вновь говорил об этом после матча Серии А с «Болоньей», который проходил накануне и закончился победой туринцев со счётом 1:0.