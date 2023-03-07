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40 минут назад

Главный тренер «Торино» хочет, чтобы клуб выкупил Миранчука у «Аталанты»

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Главный тренер «Торино» Иван Юрич считает полузащитника команды Алексея Миранчука важным игроком. По данным «Спорт-экспресса», хорватский специалист попросил руководство клуба выкупить футболиста у «Аталанты», которой принадлежат на него права.

Главный тренер «Торино» хочет, чтобы клуб выкупил Миранчука у «Аталанты»
Фото: BetassistBetassist

При этом сам Юрич пока не продлевает контракт с клубом. Хорватский тренер уже неоднократно публично говорил о том, что команде требуется качественное усиление. Он вновь говорил об этом после матча Серии А с «Болоньей», который проходил накануне и закончился победой туринцев со счётом 1:0.

Если Юрич в итоге покинет «Торино», то его могут сменить главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи, наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно и Паоло Дзанетти из «Эмполи». По данным итальянских СМИ, Дзанетти является фаворитом.

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка.

Футбол,Винченцо Итальяно,Паоло Дзанетти,Иван Юрич,Алексей Миранчук,
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