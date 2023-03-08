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47 минут назад

«Челси» — «Боруссия»: Хаверц не реализовал пенальти

Чемпионат.comиещё 5

Сегодня, 7 марта, проходит ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

«Челси» — «Боруссия»: Хаверц не реализовал пенальти
Фото: пресс-служба клуба "Боруссия Дортмунд"пресс-служба клуба "Боруссия Дортмунд"

Хаверц не реализовал пенальти. На 47-й минуте Бен Чилуэлл После прострелил в штрафную, мяч попал в локоть Мариусу Вольфу. Данни Маккели посмотрел видеоповтор эпизода, после чего назначил одиннадцатиметровый. Мощным ударом Кай попал в правую штангу, мяч от неё отрикошетил в поле.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В английской Премьер-лиге команда Грэма Поттера занимает десятое место, подопечные Эдена Терзича в Бундеслиге располагаются на второй строчке.

Футбол,Грэм Поттер,Мариус Вольф,
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