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52 минуты назад

Уткин жестко ответил Ари, поддержавшего внедрение Fan ID

Спорт день за днем

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал слова бразильского экс-футболиста «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари, который поддержал закон о Fan ID. Бразилец заявил, что «Fan ID — умный закон», и он хотел бы видеть аналогичный проект у себя на родине.

«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет? Чистый замполит, рот закрыл — рабочее место убрано», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

С весны 2023 года в РПЛ введено обязательное наличие Fan ID для посещения любых стадионов. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, более 450 тысяч человек уже оформили паспорт болельщика.

После введения паспорта болельщика посещаемость всех стадионов снизилась в несколько раз, установив антирекорды (если не учитывать ковидные сезоны).

Депутат РФ Виталий Милонов сообщал о намерении выступить с инициативой по отмене FAN ID.

Также сообщалось, что КПРФ предложила «Единой России» разработать совместный законопроект о частичной отмене Fan ID.

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