Милонов объяснил, что не так с Fan ID
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов рассказал о своей инициативе с подготовкой законопроекта об отмене Fan ID.
«Всю историю с Fan ID регулирует правительство, а не Государственная дума. Хочу обсудить с правительством шаги, которые можно предпринять. Вот мой сын хочет на футбол: «Пап, пошли на футбол!» А я не могу пойти, потому что у меня нет карточки болельщика, и мой сын тоже не может этого сделать. Ему 11 лет, он не хулиган, а ребенок – ему тоже нужен Fan ID. Нужно решать вопрос», – приводит слова Милонова Sport24.
5 марта Милонов сообщил, что подготовил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обсудить возможность отмены Fan ID. Причиной обращения стала низкая посещаемость матчей после того, как паспорт болельщика потребовался для посещения всех стадионов команд РПЛ.
Сегодня, 7 марта, помощник президент Российской Федерации Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене Fan ID на сегодняшний день не рассматривается.
30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий c июня 2022 года. На данный момент закон распространяется лишь на матчи РПЛ. С начала нынешнего сезона Премьер-лиги Fan ID был необходим для посещения пяти стадионов: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт» (Сочи). Начиная с весенней части сезона-2022/23 паспорт болельщика требуется для посещения уже всех стадионов команд РПЛ.