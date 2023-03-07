Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту

Милонов объяснил, что не так с Fan ID

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов рассказал о своей инициативе с подготовкой законопроекта об отмене Fan ID.

Милонов объяснил, что не так с Fan ID
© Спорт день за днем

«Всю историю с Fan ID регулирует правительство, а не Государственная дума. Хочу обсудить с правительством шаги, которые можно предпринять. Вот мой сын хочет на футбол: «Пап, пошли на футбол!» А я не могу пойти, потому что у меня нет карточки болельщика, и мой сын тоже не может этого сделать. Ему 11 лет, он не хулиган, а ребенок – ему тоже нужен Fan ID. Нужно решать вопрос», – приводит слова Милонова Sport24.

5 марта Милонов сообщил, что подготовил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обсудить возможность отмены Fan ID. Причиной обращения стала низкая посещаемость матчей после того, как паспорт болельщика потребовался для посещения всех стадионов команд РПЛ.

Сегодня, 7 марта, помощник президент Российской Федерации Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене Fan ID на сегодняшний день не рассматривается.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий c июня 2022 года. На данный момент закон распространяется лишь на матчи РПЛ. С начала нынешнего сезона Премьер-лиги Fan ID был необходим для посещения пяти стадионов: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт» (Сочи). Начиная с весенней части сезона-2022/23 паспорт болельщика требуется для посещения уже всех стадионов команд РПЛ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий