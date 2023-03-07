Милонов объяснил, что не так с Fan ID

«Всю историю с Fan ID регулирует правительство, а не Государственная дума. Хочу обсудить с правительством шаги, которые можно предпринять. Вот мой сын хочет на футбол: «Пап, пошли на футбол!» А я не могу пойти, потому что у меня нет карточки болельщика, и мой сын тоже не может этого сделать. Ему 11 лет, он не хулиган, а ребенок – ему тоже нужен Fan ID. Нужно решать вопрос», – приводит слова Милонова Sport24.