Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
37 минут назад

Месси: мне стало комфортнее в «ПСЖ»

Betassist

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, привык ли он к клубу. Он выступает второй сезон за парижан.

Месси: мне стало комфортнее в «ПСЖ»
Фото: BetassistBetassist

«Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном. Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего. Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул, достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», — цитирует Месси официальный сайт клуба.

По ходу текущего сезона Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Его команда в финале по пенальти обыграла Францию, основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3. Самого Лионеля признали лучшим игроком турнира.

«ПСЖ» с солидным запасом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Завтра, 8 марта, парижане проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Бавария» выиграла 1:0 на выезде.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий