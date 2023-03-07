Месси: мне стало комфортнее в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, привык ли он к клубу. Он выступает второй сезон за парижан.
«Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном. Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего. Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул, достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», — цитирует Месси официальный сайт клуба.
По ходу текущего сезона Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Его команда в финале по пенальти обыграла Францию, основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3. Самого Лионеля признали лучшим игроком турнира.
«ПСЖ» с солидным запасом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Завтра, 8 марта, парижане проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Бавария» выиграла 1:0 на выезде.