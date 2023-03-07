Месси: мне стало комфортнее в «ПСЖ»

«Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном. Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего. Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул, достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», — цитирует Месси официальный сайт клуба.