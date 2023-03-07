Боснийский клуб оштрафовали за кричалки и плакаты в поддержку РФ

Боснийский футбольный клуб «Борац» оштрафовали на 7,5 тысяч конвертируемых марок (свыше четырех тысяч долларов) за скандирование кричалок и демонстрацию баннеров фанатами ФК в поддержку России и Сербии во время матча 1/8 финала Кубка страны с «Рударом. Об этом сообщает Klix.

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По данным портала, соответствующее решение приняла футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что во время игры фанаты «Бораца», базирующегося в городе Баня-Лука, пели песни об одном из военных лидеров сербов во время распада Югославии — генерале-полковнике Ратко Младиче, и скандировали кричалку «Косово — Сербия». Также фанаты клуба развернули флаг РФ с лозунгом «Слава России» и транспарант с надписью «Косово — это семя, из которого я сам вырос, исток, из которого произошли люди».