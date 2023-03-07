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1 час назад

«Арис» без Кокорина обыграл «Анортосис» в чемпионате Кипра

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Команда Кокорина продолжает борьбу за титул.

«Арис» без Кокорина обыграл «Анортосис» в чемпионате Кипра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, обыграл «Анортосис» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Кипра. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 26-й минуте первый гол в матче забил ганский защитник Эрик Боакье, второй мяч в ворота соперника на 61-й минуте оправил полузащитник Михлали Маямбела.

Кокорин не принимал участие в матче из-за дисквалификации. У 31-летнего нападающего перебор жёлтых карточек.

«Арис» с 53 очками занял третье место в турнирной таблице первого этапа чемпионата Кипра. Команда продолжит выступления в группе команд, которые разыграют путёвки в еврокубки.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл в составе «Ариса» 21 матч, в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

Футбол,Александр Кокорин,
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