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35 минут назад

Украинская ассоциация футбола завела дела на пять игроков, выступающих в России

Газета.Ruиещё 1

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) подозревает пять игроков, выступающих за российские клубы, в нарушении кодекса этики и честной игры. Об этом сообщается на сайте организации.

Украинская ассоциация футбола завела дела на пять игроков, выступающих в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список попали Денис Кулаков (екатеринбургский "Урал"), Дмитрий Иванисеня (самарские "Крылья Советов"), Марк Мампасси (московский "Локомотив", арендован турецким клубом "Антальяспор"), Данила Сагуткин (тольяттинский "Акрон") и Игорь Калинин ("Ростов", арендован воронежским "Факелом").

"КДК УАФ 9 марта рассмотрит ряд дел относительно возможных нарушений кодекса этики и честной игры футболистами Иванисеней Д. А., Кулаковым Д. Е., Мампасси Марком Рене, Калининым И. А., Сагуткиным Д. В.", – говорится в сообщении.

Ранее Украинская ассоциация футбола сообщила, что компания Joma не имеет отношения к презентации новой формы петербургского "Зенита". Напомним, УАФ раскритиковала испанскую компанию за то, что "Зенит" использовал логотип компании на своей форме. "Чемпионат" сообщал, что российский клуб не заключал контракт с Joma, а новую форму сине-бело-голубым предоставил технический партнер клуба Wildberries.

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