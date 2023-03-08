Украинская ассоциация футбола завела дела на пять игроков, выступающих в РФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) подозревает пять игроков, выступающих за российские клубы, в нарушении кодекса этики и честной игры. Об этом сообщается на сайте организации.

"КДК УАФ 9 марта рассмотрит ряд дел относительно возможных нарушений кодекса этики и честной игры футболистами Иванисеней Д. А., Кулаковым Д. Е., Мампасси Марком Рене, Калининым И. А., Сагуткиным Д. В.", – говорится в сообщении.

Ранее Украинская ассоциация футбола сообщила, что компания Joma не имеет отношения к презентации новой формы петербургского "Зенита". Напомним, УАФ раскритиковала испанскую компанию за то, что "Зенит" использовал логотип компании на своей форме. "Чемпионат" сообщал, что российский клуб не заключал контракт с Joma, а новую форму сине-бело-голубым предоставил технический партнер клуба Wildberries.