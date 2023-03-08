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1 час назад

Хавертц перебил пенальти в матче с «Боруссией». С первой попытки игрок «Челси» попал в штангу, со второй забил

Sports.ruиещё 1

На 47-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник дортмундской команды Мариус Вольф сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

Хавертц перебил пенальти в матче с «Боруссией»
Фото: TwitterTwitter

11-метровый исполнил Кай Хавертц – он пробил в правый от себя угол и попал в штангу. Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц точно пробил в тот же угол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Боруссия» (2:0, второй тайм).

Футбол,Мариус Вольф,
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