Хавертц перебил пенальти в матче с «Боруссией»

На 47-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник дортмундской команды Мариус Вольф сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, а затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

11-метровый исполнил Кай Хавертц – он пробил в правый от себя угол и попал в штангу. Однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц точно пробил в тот же угол.