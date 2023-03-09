Мбаппе может получить €100 млн в качестве бонуса лояльности от "ПСЖ"

Парижане включили в соглашение с Мбаппе множество дополнительных опций. Так, например, в случае победы в Лиге чемпионов контракт Килиана с «ПСЖ» был бы автоматически продлён. В еврокубках французский клуб провалился, но и на этот случай было предусмотрено дополнительное условие — если Мбаппе останется в «Пари Сен-Жермен» летом, даже несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, он получит бонус лояльности в размере € 100 млн.