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56 минут назад

Бывший помощник Капелло в сборной России Гальбьяти скончался на 86-м году жизни

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Итальянский футбольный тренер Итало Гальбьяти, входивший в штаб Фабио Капелло в сборной России, умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс служба «Милана».

Умер бывший помощник Капелло в сборной России Гальбьяти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гальбьяти работал в национальной команде России в 2012–2014 годах. Он также был помощником Капелло в «Милане», «Реале», «Роме», «Ювентусе» и сборной Англии.

— Нас покинул Итало Гальбьяти, ориентир семьи «россонери» и важное лицо во многих достижениях в истории «Милана». Мы обнимаем его семью с любовью и волнением, — говорится в сообщении «Милана».

Футбол,Фабио Капелло,СБОРНАЯ РОССИИ,Реал,
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