Умер бывший помощник Капелло в сборной России Гальбьяти

Итальянский футбольный тренер Итало Гальбьяти, входивший в штаб Фабио Капелло в сборной России, умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс служба «Милана».
Гальбьяти работал в национальной команде России в 2012–2014 годах. Он также был помощником Капелло в «Милане», «Реале», «Роме», «Ювентусе» и сборной Англии.
— Нас покинул Итало Гальбьяти, ориентир семьи «россонери» и важное лицо во многих достижениях в истории «Милана». Мы обнимаем его семью с любовью и волнением, — говорится в сообщении «Милана».