Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
47 минут назад

Скалони назвал самый сложный матч на ЧМ

Sports.tjиещё 1

«Самый сложный матч был с Австралией. Им было нечего терять. Аргентина должна пройти квалификацию на следующий чемпионат мира, хотя пока ничего не произошло.

Скалони назвал самый сложный матч на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я думаю, что это исторический момент, чтобы сыграть на чемпионате мира, который пройдёт недалеко от дома. Мы чувствуем поддержку всех болельщиков», – цитирует Скалони TyC Sports.

Напомним, во встрече с Австралией на 35-й минуте встречи отличился нападающий Лионель Месси после передачи защитника Николаса Отаменди.

На 57-й минуте после грубой ошибки голкипера австралийцев Мэтью Райана Хулиан Альварес укрепил преимущество своей команды. Однако на 77-й минуте произошёл автогол Энцо Фернандеса из-за рикошета после удара Крейга Гудвина, после чего у матча была нервная концовка.

Аргентина несколько раз могла забить третий мяч, а австралийцы едва не сравняли счёт на последней компенсированной минуте, но в итоге игра закончилась победой латиноамериканцев со счётом 2:1.

Футбол,Энцо Фернандес,Крейг Гудвин,Мэтью Райан,Николас Отаменди,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий