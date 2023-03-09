Скалони назвал самый сложный матч на ЧМ

«Самый сложный матч был с Австралией. Им было нечего терять. Аргентина должна пройти квалификацию на следующий чемпионат мира, хотя пока ничего не произошло.

Я думаю, что это исторический момент, чтобы сыграть на чемпионате мира, который пройдёт недалеко от дома. Мы чувствуем поддержку всех болельщиков», – цитирует Скалони TyC Sports.

Напомним, во встрече с Австралией на 35-й минуте встречи отличился нападающий Лионель Месси после передачи защитника Николаса Отаменди.

На 57-й минуте после грубой ошибки голкипера австралийцев Мэтью Райана Хулиан Альварес укрепил преимущество своей команды. Однако на 77-й минуте произошёл автогол Энцо Фернандеса из-за рикошета после удара Крейга Гудвина, после чего у матча была нервная концовка.