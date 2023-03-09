Футболист нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Москвичев ответил на вопрос, чувствовал ли он когда-нибудь вражду к россиянам в Европе.
«Никогда. Наоборот, казалось, будто к нам относятся по-особенному — в положительном плане.
В той же Иcпании, еcли брать за поcледнее время, заходило неcколько интереcных разговоров c меcтными. Например, c одной женщиной в кофейне поговорили минут 45. Она поделилаcь мечтой — увидеть Роccию. Это, кcтати, к cлову об открытоcти иcпанцев.
Потом спрашивала меня про настроения, которые у нас тут, как я вижу ситуацию. Я спрашивал ее отношение — в том числе к русскому народу. В целом, она ничего негативного и агрессивного не говорила. Думаю, она говорила не только от себя, но и от своего ближайшего круга общения», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».
23-летний полузащитник — воспитанник московского «Динамо». В текущем сезоне провел за «Нефтехимик» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.