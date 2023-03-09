Как «Бавария» устранила Месси и Мбаппе. Без них и Неймара – «ПСЖ» вообще не топ-клуб

Разбираемся, почему немецкая команда гораздо сильнее французской.
3:0 по сумме двух матчей — так «Бавария» обыграла «ПСЖ» и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, не оставив сомнений, что она прямо сейчас лучше. Особенно убедительно немцам удалось выиграть на своём поле. Как же так? Называем секреты успеха.
До противостояния с «Баварией» в текущем сезоне парижане были очень сильны атакой. 16 голов (2,7 за матч) на групповой стадии Лиги чемпионов — третий результат среди всех команд. 66 голов (2,5 за игру) в чемпионате Франции на сегодняшний день — лучший показатель всего турнира.
Сложность в том, что голы во многом дело ног всего трёх футболистов. В Лиге чемпионов у «ПСЖ» только эти игроки совершили более двух голевых действий: Мбаппе — 7+3, Месси — 4+4, Неймар — 2+2. В чемпионате Франции в составе «ПСЖ» только у них более семи очков по системе «гол+пас»: Месси — 13+12, Неймар — 13+11, Мбаппе — 18+4.
Налицо зависимость парижан от атакующих лидеров. Любая потеря ключевого игрока чревата утратой качества в игре. Увы для «ПСЖ», незадолго до ответного матча с «Баварией» из-за проблем с правым голеностопным суставом до конца сезона выбыл Неймар. Таким образом, задача мюнхенцев упростилась на треть — оставалось придумать, как выключить Мбаппе и Месси.
Двух оставшихся звёзд мюнхенцы смогли выключить тактически.
Сначала доказательства. Из двух ключевых передач одну Месси сделал, исполняя угловой, а другую — головой, скинув мяч партнёру вдали от ворот. Из трёх его ударов один случился после подбора при угловом, а два других — в рамках одной атаки. Мбаппе передач под удар не делал, по воротам бил четырежды, но два раза с острых углов, а два других его выстрела были заблокированы. В общем, оба футболиста были тенью самих себя.
Для нейтрализации звёзд «ПСЖ» «Бавария» отодвинула игру от своих ворот, удачно используя прессинг. За матч у хозяев восемь успешных отборов на чужой половине поля, шесть перехватов и шесть нарушений правил. Чтобы не скучать впереди, Месси в моменты прессинга соперника часто опускался в глубину. В таком случае за ним выдвигался либо один из защитников, либо один из опорников — свободным аргентинца при прессинге не оставляли, неизменно встречая на приёме мяча.
Иногда защитники и полузащитники «ПСЖ» мяч до Месси просто не могли довести, не говоря уж про Мбаппе. Например, так произошло на 61-й минуте, когда Эрик Шупо-Мотинг открыл счёт — Марко Верратти потерял мяч под прессингом Леона Горецки.
Если «Бавария» оказывалась в позиционной обороне, то брала числом — футболисты дисциплинированно опускались за линию мяча в схеме 4-4-2. При атаке было 4-2-3-1 за счет более глубокой позиции Томаса Мюллера.
Мюнхенцы сильнее как команда. Здесь проявить себя впереди могут все, нет откровенных лидеров, как у парижан. Любопытно, что у «Баварии» в текущем сезоне у 13 футболистов есть голевые действия, тогда как у «ПСЖ» лишь у семи. В одном только этом противостоянии шесть мюнхенцев отметились голом или пасом.
Во второй игре Кристоф Галтье пробовал решить проблемы тактически. В отличие от первого матча, тренер «ПСЖ» выбрал схему 3-5-2 вместо 4-4-2, но данное решение никак не помогло — соперник был сильнее что тогда, что сейчас.
Объяснить решение тренера парижан очень просто. Когда в первом матче его команда использовала модуль 4-4-2, то при позиционной обороне линии защиты не хватало ширины. Из-за этого в одном из эпизодов и забил Кингсли Коман, оставшийся абсолютно один при навесе Альфонсо Дэвиса.
Но нынешняя «Бавария» настолько солиднее «ПСЖ», что оказалась готова взламывать разные тактические схемы. И так произошло не только из-за зависимости парижан от лидеров, один из которых травмирован, а два других оказались выключенными, но и из-за отсутствия толковой скамейки запасных. Невероятно, но среди вышедших во втором тайме игроков в составе «ПСЖ» есть 17-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери и 20-летний нападающий Уго Экитике. Тогда как у «Баварии» – звёзды мирового футбола: Садио Мане, Лерой Зане, Жоау Канселу и Серж Гнабри.
Вывод очень простой: чтобы иметь шанс добраться до уровня «Баварии», нынешнему «ПСЖ» ещё работать и работать. И увеличивать глубину на скамейке. Но захотят ли оставаться в таком сыром в игровом плане проекте Месси и Мбаппе?