Арбитр Мешков не получил назначение из-за ошибок в матче "Спартак" - "Урал"

«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество.



У Виталия одна неисправленная ошибка (из за раннего свистка в моменте с голом Александра Соболева – Sports.ru), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.



На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – сказал Каманцев.