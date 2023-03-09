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1 час назад

Мешков не назначен на 19-й тур РПЛ из-за двух ключевых ошибок в матче «Спартак» – «Урал»

Sports.ruиещё 3

Виталий Мешков не назначен на 19-й тур Мир РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» – «Урал».

Арбитр Мешков не получил назначение из-за ошибок в матче "Спартак" - "Урал"
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом рассказал глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество.

У Виталия одна неисправленная ошибка (из за раннего свистка в моменте с голом Александра Соболева – Sports.ru), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.

На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – сказал Каманцев.

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