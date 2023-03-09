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1 час назад

Украинский футболист рассказал подробности драки с российским туристом в Турции

Газета.Ruиещё 1

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал подробности драки с российским туристом в Турции.

Украинский футболист рассказал подробности драки с российским туристом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, около месяца назад в СМИ появилась информация, что Сикан избил россиянина в одном из турецких отелей. Позже сам футболист поставил лайк под новостью о своей драке.

«Стоим, спокойно общаемся между собой, и тут мы слышим русскую речь, крики на русском. Рома (Роман Терновой, сотрудник «Шахтера») говорит: «Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка». А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота… Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу, слово за слово… Дальше я даю ему оплеуху. Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», — сказал футболист на YouTube-канале «Шахтера».

Напомним, ранее защитник украинского футбольного клуба «Львов» Алексей Дитятьев во время сбора команды в Турции снял с флагштока, расположенного рядом с гостиницей, флаг Российской Федерации. Футболист опубликовал соответствующее видео в социальной сети. В комментариях он рассказал, что выбросил российский флаг в мусорное ведро.

Футболист украинского "Шахтера" избил российского туриста на сборе в Турции

13 февраля на сборах в Турции произошла драка между игроками ярославского «Шинника» и украинского «Миная», разнимать которую в отель, где проживали команды, приехала полиция.

Ранее футбольный клуб «Шленск» наказали штрафом в размере 15 тысяч злотых за антиукраинский баннер, вывешенный на матче с «Лехом».

Футбол,Даниил Сикан,Алексей Дитятьев,Спартак,
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