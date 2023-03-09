Украинский футболист рассказал подробности драки с российским туристом

«Стоим, спокойно общаемся между собой, и тут мы слышим русскую речь, крики на русском. Рома (Роман Терновой, сотрудник «Шахтера») говорит: «Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка». А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота… Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.