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1 час назад

Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении Инфантино в связи с частным перелетом в 2017 году

Матч ТВ

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) прекратила расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по делу о частном перелете из Суринама в Швейцарию в 2017 году, сообщается на сайте ФИФА.

Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении Инфантино
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее прокурор Штефан Келлер призвал начать расследование в отношении Инфантино в связи с возможными нарушениям.

Расследование подтвердило, что поездка, осуществленная офисом президента и транспортным департаментом ФИФА, соответствовала правилам и положениям ФИФА, и это решение соответствует решению комитета по этике ФИФА, принятому в августе 2020 года по этому поводу.

После вердикта OAG Швейцария понесет все расходы, связанные с расследованием. Глава ФИФА решил отказаться от любых требований о возмещении ущерба.

— ФИФА приветствует решение генеральной прокуратуры Швейцарии. С самого начала разбирательства президент ФИФА был полностью в распоряжении швейцарских властей и он по прежнему надеется, что судебная система признает, что нынешняя администрация ФИФА перевернула страницу, оставила все в прошлом и теперь стала авторитетной и уважаемой организацией, — говорится в релизе.

Футбол,Джанни Инфантино,ФИФА,
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