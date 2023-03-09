Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении Инфантино

— ФИФА приветствует решение генеральной прокуратуры Швейцарии. С самого начала разбирательства президент ФИФА был полностью в распоряжении швейцарских властей и он по прежнему надеется, что судебная система признает, что нынешняя администрация ФИФА перевернула страницу, оставила все в прошлом и теперь стала авторитетной и уважаемой организацией, — говорится в релизе.