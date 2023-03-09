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1 час назад

Зюганов за отмену Fan ID: «Нужно прекращать цеплять на граждан «электронную бирку». Важно слышать голос народа»

Sports.ru

Геннадий Зюганов заявил, что Fan ID в России нужно отменить.

Зюганов выступил против Fan ID
Фото: Sports.ruSports.ru

«Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия – единственная, кто голосовал ПРОТИВ так называемого паспорта болельщика. КПРФ – единственная, кто внес законопроект о его отмене.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», – написал руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

Футбол,Сергей Обухов,Геннадий Зюганов,КПРФ,Госдума,
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