Игравший в сборной России бразилец опроверг желание стать депутатом Госдумы

Бывший нападающий сборной России Ари опроверг желание стать депутатом Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.
Спортсмен рассказал, что журналисты неверно интерпретировали его слова.
«Я не говорил о том, что хочу стать депутатом в России. Я говорил про Бразилию», — заявил игрок и отметил, что в России это было бы очень сложно сделать.
9 марта бразилец в разговоре с Sport24 рассказал о желании стать депутатом.
«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — поделился он.
Ари выступал в Российской премьер-лиге с 2010-го по 2018-й. Бразилец защищал цвета московского «Спартака», «Краснодара» и столичного «Локомотива». С последним он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В июле 2018 года Ари получил российское гражданство. Он также принял участие в двух матчах за сборную России.