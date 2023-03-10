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40 минут назад

Игравший в сборной России бразилец опроверг желание стать депутатом Госдумы

Lenta.ruиещё 11

Бывший нападающий сборной России Ари опроверг желание стать депутатом Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.

Игравший в сборной России бразилец опроверг желание стать депутатом Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен рассказал, что журналисты неверно интерпретировали его слова.

«Я не говорил о том, что хочу стать депутатом в России. Я говорил про Бразилию», — заявил игрок и отметил, что в России это было бы очень сложно сделать.

9 марта бразилец в разговоре с Sport24 рассказал о желании стать депутатом.

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — поделился он.

Ари выступал в Российской премьер-лиге с 2010-го по 2018-й. Бразилец защищал цвета московского «Спартака», «Краснодара» и столичного «Локомотива». С последним он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В июле 2018 года Ари получил российское гражданство. Он также принял участие в двух матчах за сборную России.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,Госдума,
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