Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
21 минуту назад

Месси хочет продлить контракт с «ПСЖ» и после поражения от «Баварии» — Луис Мерло

Чемпионат.comиещё 1

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси хочет продолжать карьеру в парижском клубе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Месси хочет продлить контракт с «ПСЖ»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, аргентинец настроен продлить свой истекающий в июне контракт с парижанами. Поражение от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов не изменило желание Месси. Футболист не рассматривает других вариантов продолжения карьеры. Ожидается, что стороны проведут несколько раундов переговоров.

Напомним, 35-летний Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл за парижан 30 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 16 результативными передачами.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий