Месси хочет продлить контракт с «ПСЖ»

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси хочет продолжать карьеру в парижском клубе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

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По информации источника, аргентинец настроен продлить свой истекающий в июне контракт с парижанами. Поражение от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов не изменило желание Месси. Футболист не рассматривает других вариантов продолжения карьеры. Ожидается, что стороны проведут несколько раундов переговоров.