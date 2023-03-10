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8 часов назад

Роналду впервые проиграл в чемпионате Саудовской Аравии

Газета.Ruиещё 6

"Аль-Наср" потерпел первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии с португальским нападающим Криштиану Роналду в составе, уступив в гостях "Аль-Иттихаду". Матч 20-го тура прошел 9 марта в Джидде и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на счету Ромариньо.

Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра»
Фото: STR/APSTR/AP

Он отличился на 80-й минуте. 38-летний Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями. "Аль-Наср" прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Саудовской Аравии на отметке в 17 матчей и опустился на второе место в турнирной таблице (46 очков), пропустив вперед "Аль-Иттихад" (47). Роналду с января выступает за "Аль-Наср".

По контракту он будет получать €200 млн в год. Футболист с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба. Ранее бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра объяснил, почему Кристиану Роналду ему нравится больше, чем аргентинский нападающий Лионель Месси.

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