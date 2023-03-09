"Ференцварош" Черчесова осложнил себе борьбу за выход в 1/4 ЛЕ

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Байер» принимал на своем поле венгерский «Ференцварош». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

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Первый гол был забит уже на 10-й минуте встречи: Керем Демирбай откликнулся на передачу Флориана Вирца. За четыре минуты до окончания встречи Эдмон Тапсоба сделал счет 2:0.

Стоит отметить, что бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун появился на поле с первых минут и был заменен на 60-й минуте встречи. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев не попал в заявку команды. Ранее сообщалось, что россиянин был выведен из команды на матчи Лиги Европы из-за травмы. Его контракт с немецким клубом заканчивается летом.

Ответная встреча между этими командами пройдет 16 марта в Будапеште.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.