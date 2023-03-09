Орлов об интервью Дзюбы: я не верю в его слова

Комментатор Геннадий Орлов высказался об интервью нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы журналисту Нобелю Арустамяну. Так футболист эмоционально высказался о своем периоде в турецком клубе, о направлении в развитии "Зенита" и уходе из команды, о критике со стороны журналистов и назвал Россию самой лучшей державой.

Фото: Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва» Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

"Все что говорит Артем — его личное мнение. Он очень категоричен. К его словам я не прислушиваюсь, я в них не верю. Дзюбу я оцениваю исключительно как футболиста", - передает слова Орлова Sport24.

8 февраля нападающий подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. В прошлом туре форвард отметился хет-триком в ворота "Ростова".