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1 час назад

Орлов об интервью Дзюбы: я не верю в его слова

Газета.Ru

Комментатор Геннадий Орлов высказался об интервью нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы журналисту Нобелю Арустамяну. Так футболист эмоционально высказался о своем периоде в турецком клубе, о направлении в развитии "Зенита" и уходе из команды, о критике со стороны журналистов и назвал Россию самой лучшей державой.

Орлов об интервью Дзюбы: я не верю в его слова
Фото: Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

"Все что говорит Артем — его личное мнение. Он очень категоричен. К его словам я не прислушиваюсь, я в них не верю. Дзюбу я оцениваю исключительно как футболиста", - передает слова Орлова Sport24.

8 февраля нападающий подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. В прошлом туре форвард отметился хет-триком в ворота "Ростова".

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Ранее Андрей Аршавин заявил, что Артему Дзюбе повезло попасть в "Локомотив".

Футбол,Андрей Аршавин,Геннадий Орлов,Зенит,
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