Украина может лишиться места в заявке на проведение ЧМ-2030

Марокко собирается заменить Украину и присоединиться к Испании и Португалии в их заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, вероятность того, что Украина сможет восстановиться и принять групповой этап чемпионата мира в 2030 году, является незначительной. Также существует неопределённость в руководстве Украинского футбольного союза после того, как Печерский районный суд отстранил главу организации Андрея Павелко от должности.