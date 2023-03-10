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1 час назад

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 130 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»
Фото: BetassistBetassist

«Болельщики красно-белых использовали оскорбительные кричалки с сектора А2. Клубу придётся выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Также они бросали предметы, а именно зажигалку. «Спартак» также получил штраф в размере 50 тысяч рублей», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Тренеры «Урала» Виктор Гончаренко и Евгений Аверьянов также оштрафованы на 20 и 10 тысяч рублей соответственно, поскольку покинули свою техническую зону.

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Спартаком» и «Уралом» состоялся 4 марта и завершился со счётом 2:2.

Футбол,РФС,Спартак,ФК "Урал",
18+
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