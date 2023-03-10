КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 130 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».
«Болельщики красно-белых использовали оскорбительные кричалки с сектора А2. Клубу придётся выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Также они бросали предметы, а именно зажигалку. «Спартак» также получил штраф в размере 50 тысяч рублей», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».
Тренеры «Урала» Виктор Гончаренко и Евгений Аверьянов также оштрафованы на 20 и 10 тысяч рублей соответственно, поскольку покинули свою техническую зону.
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Спартаком» и «Уралом» состоялся 4 марта и завершился со счётом 2:2.