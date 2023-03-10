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34 минуты назад

Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ

Газета.Ru

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал иформацию о том, что между тренером «Химок» Спартаком Гогниевым и футболистами была драка, передает «Чемпионат.com».

Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я и до этого говорил: там очень много нефутбольных вещей. От этого все беды, поэтому клуб и находится в зоне вылета. Думаю, таким командам не место в чемпионате», — сказал Шишкин.

Напомним, что о конфликте между игроками и тренером стало известно 10 марта. Сообщалось, что Гогниев остался недоволен медлительностью Гулиева и Тихого, которые не вовремя завершили работу в тренажерном зале, не освободив его до прихода футболистов основного состава красно-черных.

За 12 туров до конца чемпионата «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 баллов.

Ранее генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о конфликте между главным тренером команды Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Футбол,Роман Шишкин,Спартак,
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