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57 минут назад

Гол Мбаппе на 91-й минуте принес "ПСЖ" победу над "Брестом"

Газета.Ruиещё 4

Закончилась встреча 27-го тура чемпионат Франции между "Брестом" и "Пари Сен-Жермен". Матч, который прошел на стадионе "Франсис-Ле Бле", завершился победой "ПСЖ" со счетом 2:1.

Гол Мбаппе на 91-й минуте принес "ПСЖ" победу над "Брестом"
Фото: Global Look Press Global Look Press

На 37-й минуте футболист "ПСЖ" Карлос Солер открыл счет в матче. Через шесть минут игрок "Бреста" Франк Онора вноса установил равенство на табло. Победный мяч "ПСЖ" забил на 91-й минуте. Отличился нападающий Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. Таким образом, "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 66 очков. "Брест" располагается на 15-й строчке, набрав 23 балла. 19 марта "ПСЖ" сыграет с "Ренном". В этот же день "Брест" проведет встречу с "Труа".

Напомним, что накануне "ПСЖ" вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Парижане по итогам двух матчей 1/8 финала турнира проиграли "Баварии" с общим счетом 0:3.

Ранее "Наполи" обыграл "Аталанту" в матче чемпионата Италии.

Футбол,Франк Онора,Лионель Месси,
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