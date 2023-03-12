Гол Мбаппе на 91-й минуте принес "ПСЖ" победу над "Брестом"

Закончилась встреча 27-го тура чемпионат Франции между "Брестом" и "Пари Сен-Жермен". Матч, который прошел на стадионе "Франсис-Ле Бле", завершился победой "ПСЖ" со счетом 2:1.

На 37-й минуте футболист "ПСЖ" Карлос Солер открыл счет в матче. Через шесть минут игрок "Бреста" Франк Онора вноса установил равенство на табло. Победный мяч "ПСЖ" забил на 91-й минуте. Отличился нападающий Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. Таким образом, "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 66 очков. "Брест" располагается на 15-й строчке, набрав 23 балла. 19 марта "ПСЖ" сыграет с "Ренном". В этот же день "Брест" проведет встречу с "Труа".