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2 часа назад

Бывшая девушка Силлессена обвиняет вратаря в шантаже

Чемпионат.com

Вратаря «НЕК Неймеген» Яспера Силлессена обвиняет в шантаже его бывшая девушка Мария Моран. Незадолго до чемпионата мира в Катаре выяснилось, что у Силлессена и спортивного репортёра есть дочь в Испании.

Бывшая девушка Силлессена обвинила вратаря в шантаже
Фото: 

«Яспер несколько раз угрожал и шантажировал меня, даже когда я была беременна. Он меня очень пугал. Он заставил меня сделать аборт. Если бы я этого не сделала, он опубликовал бы личные фото и видео со мной. Он шантажировал меня почти ежедневно. Мне также не разрешалось общаться со СМИ», — приводит слова Моран FC Update.

Адвокат девушки ранее заявлял, что следствие возбудило различные уголовные и гражданские дела в отношении Силлессена. Обвинение состоит в том, что вратарь бросил семью и не платил алименты за дочь, которая родилась в октябре 2021 года и получила имя Каэтана. По словам адвоката, голкиперу даже возможен тюремный срок.

Футбол,Яспер Силлессен,
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