Бывшая девушка Силлессена обвинила вратаря в шантаже

«Яспер несколько раз угрожал и шантажировал меня, даже когда я была беременна. Он меня очень пугал. Он заставил меня сделать аборт. Если бы я этого не сделала, он опубликовал бы личные фото и видео со мной. Он шантажировал меня почти ежедневно. Мне также не разрешалось общаться со СМИ», — приводит слова Моран FC Update.