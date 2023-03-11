Агент Селюк назвал Ари дебилом из-за его желания стать депутатом Госдумы

"Ари никто не выберет. Когда такие дебилы как Ари заявляют про такие вещи, это говорит о том, что наши люди иногда, хотя бы читали "Колобка", а этот даже картинки не смотрел. Мне кажется, человек, чтобы его никто не забыл, несёт полную ахинею, лишь бы просто про него говорили, потому что он со своим российским паспортом никому не нужен", — сказал Селюк.