Агент Селюк назвал Ари дебилом из-за его желания стать депутатом Госдумы

Футбольный агент Дмитрий Селюк высмеял экс-игрока "Спартака" и "Краснодара" Ари, который заявил о желании стать депутатом Госдумы. Его слова передает Vprognoze.ru.
"Ари никто не выберет. Когда такие дебилы как Ари заявляют про такие вещи, это говорит о том, что наши люди иногда, хотя бы читали "Колобка", а этот даже картинки не смотрел. Мне кажется, человек, чтобы его никто не забыл, несёт полную ахинею, лишь бы просто про него говорили, потому что он со своим российским паспортом никому не нужен", — сказал Селюк.
9 марта было опубликовано интервью Ари с изданием Sport24, в котором он рассказал о желании стать депутатом. Новость вызвала большой резонанс в России. Председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции партии в Госдуме Геннадий Зюганов предложил Ари прийти в его партию. Ари в России выступал за "Спартак" и "Краснодар". Последним клубом 36-летнего форварда был московский "Локомотив", за который он выступал на правах аренды. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.
В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на желание Ари стать депутатом.