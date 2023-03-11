"Краснодар" одержал волевую победу над "Динамо"

"Краснодар" со счетом 3:1 победил московское "Динамо" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре в присутствии 14 300 болельщиков.

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кади Боржес (24-я, 67-я минута) и Никита Кривцов (90+3). У гостей отличился Константин Тюкавин (19). На 59-й минуте камерунский полузащитник "Динамо" Николас Нгамалё получил прямую красную карточку.

Победа стала для "Краснодара" первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича. Серб возглавил краснодарский клуб 4 января, подписав контракт на два года. В дебютном для специалиста матче РПЛ "Краснодар" 5 марта дома сыграл вничью с московским "Торпедо" (2:2).

На стадионе "Краснодар" впервые прошел матч с использованием карты болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи"). С 18-го тура карта болельщика нужна для прохода на все матчи РПЛ.