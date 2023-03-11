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1 час назад

Ole: Месси ведет переговоры о продолжении карьеры только с "ПСЖ"

Газета.Ru

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ведет переговоры о продолжении карьеры только с «Пари Сен-Жермен», сообщает аргентинское издание Ole.

Ole: Месси ведет переговоры о продолжении карьеры только с "ПСЖ"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нападающий хочет остаться в Европе и обсуждает подписание нового контракта с французским клубом сроком еще на один год. «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму и также заинтересован в услугах Месси, сможет заполучить аргентинца лишь летом 2024 года после завершения Кубка Америки.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «Интер Майами» сделал Месси очень щедрое предложение о переходе.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. Всего в нынешнем сезоне на его счету 12 забитых мячей и 13 результативных передач в 21 матче чемпионата Франции. Еще четыре гола и четыре результативных паса у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Ранее бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Жером Ротен раскритиковал игру аргентинского форварда парижан Лионеля Месси.

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