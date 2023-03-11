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1 час назад

«Локомотив» удержал победу над «Ахматом», играя вдевятером с 60-й минуты встречи

Чемпионат.comиещё 17

Сегодня, 11 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

«Локомотив» удержал победу над «Ахматом», играя вдевятером
Фото: ФК ЛОКОМОТИВФК ЛОКОМОТИВ

Единственный мяч был забит на 11-й минуте встречи благодаря усилиям полузащитника Сергея Пиняева, точную передачу ему отдал Максим Глушенков. На 20-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Станислав Магкеев. На 60-й минуте гости остались вдевятером — в этот раз за второй «горчичник» был удалён Максим Ненахов. Несмотря на численное меньшинство, «Локомотив» сумел удержать победу — 1:0.

По итогам встречи «Локомотив» набрал 19 очков, но остался на 13-м месте таблицы РПЛ. «Ахмата», у которого в активе 29 очков, остался на шестом месте. В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром» (18 марта), а грозненцы с «Крыльями Советов» (19 марта).

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