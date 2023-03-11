«Локомотив» удержал победу над «Ахматом», играя вдевятером

Сегодня, 11 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Фото: ФК ЛОКОМОТИВ ФК ЛОКОМОТИВ

Единственный мяч был забит на 11-й минуте встречи благодаря усилиям полузащитника Сергея Пиняева, точную передачу ему отдал Максим Глушенков. На 20-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Станислав Магкеев. На 60-й минуте гости остались вдевятером — в этот раз за второй «горчичник» был удалён Максим Ненахов. Несмотря на численное меньшинство, «Локомотив» сумел удержать победу — 1:0.