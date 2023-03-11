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1 час назад

«Ливерпуль» минимально проиграл «Борнмуту» с последнего места АПЛ

Чемпионат.com

Сегодня, 11 марта, завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Виталити — Дин Корт». Стартовый свисток главного арбитра Джона Брукса прозвучал в 15:30 мск. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

«Ливерпуль» минимально проиграл «Борнмуту» с последнего места АПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Единственный гол в этой встрече забил датский полузащитник Филип Биллинг на 28-й минуте, точную передачу ему отдал Данго Уаттара. На 69-й минуте «Ливерпуль» получил право пробить 11-метровый удар, но подошедший к «точке» Мохамед Салах не смог сравнять счёт. Оставшееся время матча «вишенки» довели до победы — 1:0.

По итогу встречи «Борнмут» набрал 24 очка и поднялся с 20-го места на 16-е. «Ливерпуль», у которого 42 очка, остался на пятом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом», а «Борнмут» с «Астон Виллой». Обе встречи пройдут 18 марта.

Футбол,Филип Биллинг,Мохамед Салах,
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