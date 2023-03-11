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37 минут назад

Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Ноттингем Форест»

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 11 марта, завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал лондонский «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 18:00 мск.

Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Ноттингем Форест»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хозяева поля открыли счёт на 19-й минуте благодаря забитому мячу нападающего Гарри Кейна, точную передачу ему отдал крайний запщитник Педро Порро. На 35-й минуте «шпоры» укрепили своё преимущество в счёте, когда Гарри Кейн оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 62-й минуте Сон Хын Мин с передачи Ришарлисона довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте гости сократили отставание благодаря голу Джо Уорролла. На 90+6-й минуте гости «Ноттингем Форест» получил право пробить 11-метровый удар, но Андре Айю не смог его реализовать. Встреча завершилась победой «шпор» — 3:1.

В следующем туре «Ноттингем Форест» встретится с «Ньюкаслом» (17 марта), а «Тоттенхэм» с «Саутгемптоном» (18 марта).

Футбол,Джо Уорролл,Гарри Кейн,
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